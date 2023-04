Si ves esto en las torrijas, tíralas de inmediato

Si las guardas demasiado tiempo, puede que tengas que deshacerte de ellas Te damos consejos para que las torrijas no te arruinen la Semana Santa

Las torrijas son un alimento energético y calórico del que no sería bueno abusar, por lo que siempre es recomendable comer una por persona (y no todos los días, por supuesto). Pese a la gran cantidad de grasas y azúcares que contienen, las torrijas son el producto estrella de la Semana Santa y nosotros te ayudamos con estos consejos a seguir para que las torrijas que prepares en casa no se conviertan en una pesadilla.

¿Qué no debes hacer al elaborar torrijas en Semana Santa?

El pan que elijas para elaborar torrijas ha de ser de calidad. Además, es imprescindible contarlo grueso. Por ejemplo, el pan rústico es muy bueno porque absorbe bien la leche. Otro consejo es controlar bien los tiempos, la temperatura y los ingredientes de la infusión. Puedes usar huevo (o no), pero nunca debes enharinar las torrijas antes de freírlas. Evita que el aceite sea muy intenso, esté sucio o pase mucho tiempo en contacto con las torrijas. No comerlas calientes o guardarlas más de tres días. A partir de este periodo de tiempo, pueden ponerse en mal estado y tendrás que tirarlas.

Estos consejos que nos da La Vanguardia son esenciales para que elaborar torrijas en Semana Santa se convierta en una experiencia entretenida, y no en un auténtico infierno.