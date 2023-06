Si ves esto en el salmón, tíralo

Para saber si el salmón está en buen estado o no, solo tienes que seguir los pasos que compartimos aquí contigo Asegúrate de que el salmón está en buen estado y fresco antes de consumirlo

Por la gran mayoría de vosotros seguro que es bien sabido que el salmón cuenta con grandes beneficios nutritivos, de hecho, es el que encabeza la lista de pescados azules. Entre sus propiedades, podemos encontrar que es una gran fuente de ácidos grasos Omega 3 y aceites esenciales. Ahora bien, lo ideal para que todos sus beneficios nos hagan efecto es consumirlo de forma fresca.

Por lo tanto, si tienes pensado comer salmón, pero no estás seguro de si la pieza está en buen estado o no, solamente tienes que seguir los pasos que te relatamos en este post para saber si el estado del pescado es bueno o no. Vamos a ver todos los pasos bien detallados.

Estos son los pasos a seguir para saber si el salmón está en mal estado

Para empezar, una de las maneras más sencillas para saber si el salmón está en mal estado es mirar y valorar su apariencia. Ten en cuenta que el salmón fresco debe tener un color intenso naranja o rosado, que bajo ninguna circunstancia debe ser pálido u opaco, si este es el caso su frescura ya no es la misma, por lo que no conviene ingerirlo. Otra cualidad presente cuando el salmón está malo son las manchas oscuras o blancas en su carne. Así que, si su color no es como lo que comentábamos en el anterior punto, y tampoco es uniforme, ahí veremos que no es una pieza en buen estado. Cuando a lo largo de la pieza encontramos varias zonas manchadas, lo mejor es no consumirlo. Las líneas blancas típicamente presentes en el salmón son las que ayudan a mantener la firmeza de la pieza cuando se encuentra fresca. Ahora bien, con el paso de los días, el alimento se va descomponiendo, por lo que esas líneas van perdiendo sus propiedades separándose poco a poco. Así que, si al tomar el salmón crudo notas que no se encuentra firme y que la carne luce separada, como si estuviera rota, el alimento ya no debería consumirse. Asimismo, si el olor del salmón no es ideal, ahí tendrás otro indicativo de que algo va mal. Su aroma nunca debe ser intenso, desagradable o fétido, sino que tiene que ser un ligero olor a pescado. Si esa pieza de salmón que estás dispuesto a cocinar huele muy fuerte, lo mejor es deshacerte de ella y evitar así posibles intoxicaciones alimentarias. Si cuentas con un salmón completo que aún conserve la cabeza, los ojos son un buen identificador para garantizar su frescura. Los mismos deben ser brillantes, con una pupila adecuadamente oscura, estar salientes y no hundidos en la cavidad ocular y sobre todo ser transparentes, sin ningún tipo de mancha. Si no tienen ninguna de estas características, lo más seguro es que este salmón no esté fresco precisamente.

Con todos estos pasos una vez completados, ya podrás saber si ese salmón está en buen estado o no. Así que, con suerte, ahora podrás disfrutar de una pieza fresca de salmón para tu comida o cena.