Si ves esto en tu kebab, no te lo comas

Cuidado si su salsa es demasiado liquida Presta atención a su rodillo de carne

No cabe duda de que los kebab o shawarma se han convertido en uno de los grandes inventos de la comida rápida. Al salir de fiesta, en una quedada con amigos o simplemente cuando buscamos una opción rápida y económica, este tipo de restaurante terminan siendo la mejor opción en muchos casos.

Pero como todo lo que tiene que ver con la comida rápida, a veces nos surgen dudas de si lo que estamos comiendo y los ingredientes que están utilizando son de calidad. Por eso, hoy te mostramos como detectar si el kebab que te están ofreciendo es una buena opción o por el contrarío será una bomba para tu estómago.

Vigila cuando pidas tu kebab

Uno de los mejores indicativos para detectar si el kebab que te están ofreciendo es de calidad, es a través del corte de su rodillo de carne. Si este es uniforme significa que la carne que te están ofreciendo viene elaborada de fábrica por lo que no es de calidad. Además, si el color de la carne es claro, quiere decir que lo han realizado con varios tipos de carne picada.

Otra de las maneras de saber si tu kebab está en condiciones, es su salsa. Si es de un color muy blanco y demasiado liquido deberías plantearte si pedirlo o no, ya que significa que la salsa no es la original y puede no sentarte bien. La "tahina", que es el nombre en árabe de su salsa, está elaborada con sésamo y limón, por lo que no es tan liquida ni lleva yogur en su elaboración.