Si ves esto en una coca-cola, no te la bebas

Aunque ahora conozcamos Coca-Cola por ser uno de los refrescos más vendidos del mundo, en sus orígenes fue creada como un jarabe para aliviar los dolores estomacales.

.Tampoco se podía comprar en los supermercados, pues este producto se vendía en farmacias. Hoy en día es la primera opción cuando quieres una bebida refrescante, pero aunque puedas pensar lo contrario, la Coca-Cola también se pone en mal estado.

Los refrescos carbonatados suelen perder el gas cuando transcurren unos meses de la fecha de consumo. Este efecto interviene directamente en el sabor y no será agradable, muy parecido al aguado. Sin embargo, que pierda sabor no significa que sea peligroso para la salud.

De hecho, hay algunas bebidas que pueden llegar a tomarse una vez ha pasado su fecha de vencimiento y Coca-Cola es una de ellas. Como decíamos, la única complicación se notará en su sabor, pues esto sucede cuando el refresco pierde el C02 y las burbujas se acaban consumiendo.

Ahora bien, esta regla no es aplicable a todos los refrescos. Los edulcorantes artificiales de los refrescos light se descomponen químicamente poco a poco, por lo que el sabor no es nada agradable. Por ello, aunque quizá no sea peligroso para la salud, lo mejor no es tomar Coca-Cola cuando haya pasado su fecha de consumo preferente, aunque sea por el sabor.