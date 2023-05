Si ves esto en una chirimoya, tírala inmediatamente

Estos bichos suelen colonizar una fruta deliciosa, pero que no debes consumir en este caso Te enseñamos a detectar si la chirimoya de la frutería tiene (o no) gusanos

¿A quién no le gusta la chirimoya? Esta fruta exótica es cada vez más común en España, y no es para menos: su sabor es el equilibrio perfecto entre lo cítrico y lo dulce, mientras que su textura es delicada y perfecta para dulces, postres y helados.

Si eres de esas personas que la consume habitualmente, sabrás que la chirimoya es una fruta que puede ponerse rápidamente en mal estado, sobre todo por la presencia de unos gusanos que la echan a perder rápidamente.

¿Son los gusanos de las chirimoyas peligrosos para nuestra salud? ¿Nos ocurrirá algo si los consumimos? En realidad, no debes temer absolutamente nada, porque en realidad no son gusanos, sino larvas de un insecto conocido como mosca de la fruta. Y en efecto, son inofensivos. Eso sí, no son nada agradables a la vista y echan a perder la fruta rápidamente. En caso de sufrir algún problema de salud, no suelen ser graves.

Así sabrás si una chirimoya tiene gusanos (o no)

Evidentemente, la larva habrá hecho un orificio en la superficie de la chirimoya, pero este suele ser imperceptible al ojo humano. Debes analizar la fruta cuidadosamente, pero si no notas nada y sospechas de estos bichos, lo mejor es que hagas un corte en la superficie. Si la pulpa de la chirimoya es blanca, la fruta se puede comer; si no lo es, retira la parte manchada y consume el resto de la fruta.