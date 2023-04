Si ves esto en la chía, tírala inmediatamente

Las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal Estas semillas son originarias de América del Sur, parte de México, El Salvador, Guatemala y Honduras

Las semillas de Chía son originarias de América del Sur, parte de México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Provienen de la planta salvia hispánica, de la misma familia que la menta. Actualmente están de moda y son muy aconsejables para llevar una vida saludable, se pueden conseguir fácilmente y son ricas en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal.

Ahora bien, aunque muchos piensen lo contrario, las semillas de chía también pueden entrar en mal estado. Para evitarlo, deben almacenarse correctamente en la despensa o un estante de la cocina, pero que sea un lugar seco fuera de las fuentes de calor y sin luz directa del sol.

Si la bolsa donde vienen las semillas no puede utilizarse una vez abierta, debes asegurarte de guardarlas en un recipiente hermético. En caso de no tener ninguno disponible, puedes utilizar una bolsa para congelado que quede bien cerrada. Este paso es fundamental para que las semillas de chía no estén expuestas a la humedad.

Las semillas de chía duran más que otras variantes de semillas como por ejemplo, las de sésamo. Pueden durar años, siempre que estén almacenadas correctamente. Aunque aparezca una fecha de caducidad recomendada en el envase, podrían durar algún tiempo más si se han cuidado correctamente.