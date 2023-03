Si ves esto al abrir una lata de cerveza, tírala de inmediato

La bebida también tiene definida una fecha de consumo Un envase bien sellado garantiza que está en buen estado

La caducidad de la cerveza es diferente a la de los alimentos u otras bebidas. Aunque sea más complicado de detectar, las cervezas también tienen definida una fecha de consumo.

Tanto la cerveza en lata, la embotellada y la artesanal tienen una etiqueta que indica "beber antes de...", pero no indica en ningún momento fecha de caducidad. Aun así, si están fuera de la nevera pueden durar en buen estado entre 6 y 9 meses después de este plazo marcado, y las que se mantienen en el frigorífico pueden perdurar de 6 meses a 2 años.

Un envase bien sellado garantiza que esté todo correcto. El oído es el primero que detectará si una cerveza está pasada o en mal estado. Si no escuchas el sonido de abertura, indica que no está en buen estado, y por lo tanto, es preferible no consumir.

El segundo detalle en el que te tienes que fijar es que no salga una gran cantidad de espuma al abrir la botella. En cuanto a los sabores, se debería tirar en caso de notar un sabor agrio, a papel, a mantequilla o a metal.

También es muy importante el color de la cerveza. En caso de que tenga un cambio de coloración o se vea una especie de polvo en el fondo de la botella, no es buena señal.

Si descubres algunos de estos detalles comentados, lo mejor es tirar la cerveza y no consumirla, ya que podría ser perjudicial para la salud.