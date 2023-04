El verdadero uso del agujero que tienen los candados en la base

Tiene dos funciones: fungir como un orificio de drenaje y mejorar el rendimiento del candado ¿Conocías las funciones de estos agujeros?

Seguro que tienes un candado por casa, ¿a qué si? Pero quizás nunca te has parado a pensar en el agujero que tienen todos ellos. ¿Sabes que no está diseñado para abrir este artefacto, sino que tiene dos funciones muy específicas? Te las cuento en este artículo, a modo de curiosidad, y sobre todo, para salir de dudas.

Alguna vez en tu vida habrás utilizado un candado, a priori, no tienen mucho misterio. Se trata de un objeto, ya puede ser de metal o de plástico, que cumple con la función de bloquear o asegurar algo para que no se pueda abrir sin la llave o combinación necesaria. Aunque seguro que no te habías fijado en que los candados tienen dos agujeros en la base, con más funciones que la que ya conocemos.

Las dos funciones que tienen los agujeros de los candados en su base

En primer lugar, funciona como orificio de drenaje ; al utilizarse muchas veces los candados a la intemperie, están expuestos a condiciones meteorológicas adversas, tales como la lluvia o inundaciones. Para que no se oxide el mecanismo interno, ha de tener un agujero por el que escape el agua.

; al utilizarse muchas veces los candados a la intemperie, están expuestos a condiciones meteorológicas adversas, tales como la lluvia o inundaciones. Para que no se oxide el mecanismo interno, ha de tener un agujero por el que escape el agua. Segundo, mejora también el rendimiento del candado: puedes añadir lubricante en él para que el artefacto, si fallase o su funcionamiento errase, pudiera volver a su estado original.

Por lo tanto, los agujeros de los candados tienen un objetivo muy claro y por eso se diseñan de esta forma. No sirven para abrir el artefacto en caso de pérdida de llave, pero sí para que funcionen tal y cómo está pensado. ¿A qué no es maravilloso?