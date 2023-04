Así ven los hijos de Shakira y Piqué su nueva vida en Miami

En 'Y ahora Sonsoles' han hablado de la marcha de Shakira y sus hijos Una decisión que ha enfadado mucho a Gerard Piqué

Como bien sabéis, el pasado domingo, Shakira se despedía de Barcelona con sus hijos, ya que ponían rumbo a Miami definitivamente. Como era de esperar, esta noticia pilló por sorpresa a Gerard Piqué, que parece que se mostró "profundamente enfadado" por ello, como muchos medios han publicado y confirmado.

Al parecer, lo molesto para el exfutbolista del FC Barcelona ha sido que la cantante colombiana ha desbaratado sus planes tras su marcha a Miami, ya que el ahora empresario creía que podría estar con sus hijos cerca hasta verano.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", empezaba escribiendo la artista colombiana en su cuenta personal de Instagram.

"Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", añadía Shakira.

Para terminar, de Barranquilla añadía lo siguiente en su mencionado mensaje: "Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!". Shakira se despedía con este emotivo mensaje de la ciudad condal, para poner rumbo a una isla paradisíaca en la que desconectar de toda la polémica junto a sus hijos.

Por otro lado, en el programa de Antena 3 de Sonsoles Ónega han hablado de este tema y Lorena Vázquez, periodista y 'mamarazzi', ha dejado claro que "Gerard Piqué está muy molesto con esta marcha". Además, Lorena comentaba en 'Y ahora Sonsoles' cómo se han tomado los niños la marcha de Barcelona a Miami: "Los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión".