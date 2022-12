¿Qué vehículos son los que no podrán circular por Barcelona a partir de 2023?

La Zona de Bajas Emisiones multa a los conductores que circulen con vehículos no autorizados Los vehículos con etiqueta ambiental 0, ECO, C o B pueden circular sin restricciones por la ZBE Rondas de Barcelona

En 2023, muchas son las ciudades que comenzarán a utilizar las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Barcelona se sitúa entre ellas, una urbe de más de 1,6 millones de espectadores que se enfrentará a su cambio en movilidad más importante de los últimos años. Si bien no está previsto, al menos por ahora, ampliar la restricción a corto plazo, puede que la ZBE se amplíe de cara al futuro a los vehículos con etiqueta amarilla más contaminantes.

Vehículos que no podrán circular por la ZBE en 2023 en Barcelona

La Zona de Baja Emisiones Rondas de Barcelona prevé que a partir de 2023, puedan seguir circulando sin restricción alguna los vehículos con la etiqueta ambienta 0, ECO, C o B. En cambio, si un vehículo no cumple con estas condiciones, no podrá hacerlo con normalidad, y de forma puntual podrá pedir una autorización al Ajuntament de Barcelona a través de este enlace.

Has de tener claro que incumplir esta norma será sancionable, por lo que quizás sea momento de renovar tu vehículo si lo que quieres es circular con normalidad por Barcelona, en lugar de tener que aparcar en parking disuasorios y utilizar el transporte público.