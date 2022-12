La variante de COVID-19 que se extiende por China no habría llegado aún a Europa

China ha finalizado su política de COVID Cero con una oleada de contagios sin precedentes La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, apunta que la nueva variante no ha pisado suelo europeo

China se enfrenta a la peor oleada de casos por COVID-19 que se recuerda por culpa de la finalización apresurada de su política COVID Cero. Son millones las personas que se están contagiando en estos momentos en el país asiático, y la cifra podría seguir aumentando con la llegada del Fin de Año y el éxodo a las zonas rurales. Eso sí, todo parece indicar que la variante del SARS-CoV-2 que está causando esta elevada incidencia aún no ha llegado a suelo europeo, tal y cómo ha apuntado en las últimas horas Gotzone Sagardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco:

"Parece que la variante de covid-19 que se ha extendido en China no ha llegado aún a Europa", explica la responsable política del ejecutivo autonómico en declaraciones recogidas por EITB. No obstante, pide precaución y recuerda que la pandemia no ha finalizado, por lo que mientras los epidemiólogos analizan la situación y concluyen la eficacia de las vacunas ante la nueva variante, apunta a la vacunación como nuestra mejor arma contra la enfermedad.

Estados Unidos e Italia son tan solo algunos de los países que han comenzado a restringir la llegada de ciudadanos desde China, exigiéndoles el aporte de un test negativo de COVID-19 o una prueba de antígenos en los dos días previos al vuelo.