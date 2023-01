¡El Kun Agüero y DjMariio se burlan de la canción con la que Shakira hunde a Piqué!

"Mientras no me sal-pique", lanza DjMariio en pleno streaming de la Kings League El Kun Agüero, por su parte, añade: "Clara-mente tienes razón"

El último streaming de la Kings League promovido por Gerard Piqué está siendo tan divertido como imaginábamos: no obstante, es la primera vez que el ex futbolista del F.C. Barcelona habla tras la publicación de la BZRP Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira, tema en el que su ex mujer le pone verde a través de la letra. En concreto, hay dos frases que no pasaron desapercibidas: "yo solo hago música, perdón que te salpique" y "tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena".

Después de que Piqué haya confirmado que la Kings League se une con Casio como patrocinador oficial de la competición ("cambiaste un Rolex por un Casio", dice también la canción), el Kun Agüero y DjMariio no pudieron contenerse y aprovecharon la ocasión para soltar algún que otro vacile.

En concreto, el grupo estaba hablando sobre las nuevas cartas de la King's League cuando DjMariio dijo: "mientras no me sal-pique"... Todos pillaron la referencia, el primero Piqué. Pero ojo, porque el Kun Agüero dijo poco después: "Clara-mente tienes razón". Evidentemente, esta parte de la letra del último tema de Shakira y Bizarrap hace referencia, por un lado, a Gerard Piqué; y por otro lado, a Clara Chia, su actual pareja. Al menos, el aludido se lo toma con humor. ¡Qué menos!