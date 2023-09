Úrsula Corberó confiesa el trastorno que sufre desde hace años

Úrsula Corberó es una de las actrices más éxitosas de los últimos años

Úrsula Corberó es una de las actrices más éxitosas de los últimos años. Saltó a la fama en nuestro país gracias a su papel protagonista en 'Física o química' y después de diferentes proyectos, se ha hecho popular internacionalmente por su rol en 'La casa de papel', éxito de Netflix. Ahora, la intérprete ha ha vuelto a trabajar para la plataforma de streaming con la nueva serie 'El cuerpo en llamas'.

Durante su gira de promoción, ha concendido una entrevista a 'La script', podcast presentado por María Guerra, en el que ha confesado padecer un trastorno de salud desde su infancia. "No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años".

Aseguraba, mientras hablaba con naturalidad de la afección. "Claro, ahora no se nota porque tengo cuerpo de una de 30 en vez de una 35", aclaraba. En este caso, para ella ya no supone un problema, pues ya después de tantos años ha aprendido a gestionarlo. Aunque no ha sido siempre así, cuando era más pequeña y se encontraba en etapa de desarrollo, fue más complicado.

"A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con 15, mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids", comentaba a María Guerra.