El único caso en el que el SEPE permite cobrar el paro y los subsidios con dinero en efectivo

Es probable que algunos trabajadores no puedan cobrar la prestación por desempleo a través de un ingreso bancario. En estos casos, muchos se preguntan si aun así, pueden cobrar el paro. En este contexto, el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado respuesta a estas dudas y afirmativamente, se puede cobrar el paro sin cuenta bancaria, pero solo en unos casos muy estrictos.

La administración pública de empleo ofrece una prestación contributiva por desempleo a las personas que se han quedado sin trabajo y cotizado lo suficiente. Además, si se cumplen algunos requisitos, también se permite cobrar el subsidio por desempleo. El dinero de estas prestaciones debe abonarse por ley a través de una cuenta bancaria para evitar el fraude fiscal.

Es por ello, que las personas en paro que no tienen cuenta bancaria deben buscar otra vía para su cobro, aunque se deben conocer las características para poder cobrarla. La plataforma online del SEPE especifica que lo fundamental es que no lo cobre otra persona que no sea él, aunque si puede cobrar en la cuenta bancaria donde haya otro cotitular.

Por otro lado, se puede cobrar en efectivo cuando el desempleado acredite alguna circunstancia personal por la que el ingreso le puede producir un perjuicio grave como: ser víctima de violencia de género o en una situación especial en la que se deba proteger la intimidad de la persona.