El unfollow de Spreen a Komanche: "No veo una disculpa sincera"

Los Squid Craft 2 provocan la ruptura definitiva de estos dos creadores Algunas acciones de Komanche han cabreado a Spreen

Los Squid Craft 2 han dinamitado la relación de amistad que mantenían Komanche y Spreen. El popular streamer salvadoreño ha levantado polémica al recriminar a Spreen que sus seguidores no son "sanos" ni están "bien educados" por el creador de contenido. El aludido, por su parte, le ha recordado a Komanche que "cualquier streamer con más de 10 mil de media no puede controlar a todo el mundo que les sigue". También le ha amenazado con "no meterle en mis cosas", en referencia a los Squid Craft. ¿Qué ha pasado en las últimas horas?

El gran problema de Spreen es que ha crecido rápidamente en los últimos meses, aproximándose a él un fandom obsesivo que no duda en atacar a todos aquellos creadores de contenido que pueden amenazar a la estrella. Sin embargo, el argentino se defiende y se aparta de cualquier actitud polémica de sus seguidores y de algunas invitaciones que nunca le han llegado: "no vivo de series, puedo hacer mi contenido diariamente, que es el que se sube a mis canales de YouTube (...). Sin relacionarme con gente, realmente. No lo necesito, sé hacer las cosas por mi cuenta".

Sorprendente ha sido el unfollow de Spreen a Komanche en redes sociales; no volverá a seguirle hasta que cambie de actitud: lo mejor es que cada cual siga su camino, tal y cómo ha aclarado el propio argentino en su canal de YouTube.