Las salas de cine aclaran si es legal llevarte tu propia comida

En algunas cadenas de cines se acogen a determinadas normativas para prohibir llevar comida Sin embargo, ya es poco habitual prohibir el acceso a las salas con comida exterior

¿Los cines son el mejor lugar para comer, por ejemplo, una hamburguesa de un restaurante de comida rápida? Al menos yo, tengo clara la respuesta, pero la cuestión que me gustaría abordar en este caso es... ¿Está prohibido acceder a ver una película con una bolsa de palomitas comprada en el supermercado más cercano? Un debate que se abre y se cierra cada cierto tiempo, en parte, por culpa de la alegalidad.

¿Es legal que los cines impidan que accedas a las salas con comida que no sea de su establecimiento? Por ejemplo, Yelmo Cines se acoge al decreto 86/2013 para decir que su actividad económica actual también es la de 'Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar', pero se trata de una norma con afectación a las Islas Canarias, no a nivel estatal....

Además, siempre hay que aclarar que los cines no son establecimientos de hostelería o de ocio; en restaurantes, por ejemplo, sí se puede impedir consumir comida ajena al local. No así en los cines, porque no está regulado.

La Ley de Consumidores y Usuarios también está del lado del consumidor al hablar en su artículo 82 de condiciones abusivas y arbitrarias que atentan contra nuestra libertad. De esta forma, la conclusión es que hagas lo que te plazca, dado que el derecho de admisión existe, pero por unas condiciones que estén aclararas y vayan en contra de la norma.