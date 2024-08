Última hora sobre el estado de salud del rey Carlos III: "Las últimas pruebas médicas han confirmado que..."

Hace algo más de un año, el mundo veía como Carlos III se coronaba como rey de Inglaterra después de que su madre, la reina Isabel II reinara durante más de siete décadas. Esta coronación marcó un antes y un después en la familia real.

Sin embargo, su reinado ha comenzado con malas noticias, tanto de salud como de escándalos familiares. Los meses con Kate Middleton fuera de la esfera pública, los escándalos de las fotografías retocadas, que dieron la vuelta al mundo y otros acontecimientos han hecho que la familia real británica se haya colocado en el epicentro mediático.

A principios de este año, el monarca fue diagnosticado de cáncer durante una cirugía por agrandamiento de próstata que padecía. Ahora ha salido a la luz, según fuentes cercanas al Palacio de Buckingham, que el monarca británico no está respondiendo como debería al tratamiento de cáncer que sufre.

Así lo ha confirmado la periodista Concha Calleja en el programa 'Fiesta'. "Las últimas pruebas médicas que le han practicado al Rey Carlos III han confirmado que el cáncer no ha desaparecido. Me dicen que los médicos le han pedido que tenga menos actividad, sobre todo en lo que se refiere a viajes, porque pese a que tiene una agenda programada al minuto, lo que me cuentan es que cuando regresa y llega a palacio se desploma literalmente en el sillón".

"Pese a su preocupante estado de salud me aseguran que Carlos III le dice a sus más allegados que el tiempo que le quede se lo dará a la Corona, una Corona de la que por el momento se está encargando por completo la Reina Camila", declaraba Calleja ante las cámaras.

Esta cabezonería ha sido motivo de queja por parte de su mujer, la reina Camila, quien el pasado junio compartía su desacuerdo con la cantidad de actos públicos a los que acudía Carlos III mientras estaba recibiendo su tratamiento. “No disminuirá el ritmo y no hará lo que le dicen”, comentó.