Última hora del estado de salud de José Luis Gil: "Aquí seguimos, vivo"

El noviembre de 2021, el actor José Luis Gil sufrió un ictus. Desde entonces, su hija Irene Gil comparte periódicamente mensajes en redes sociales para actualizar el estado de salud de su padre. La última actualización de José Luis Gil se ha hecho para desmentir algunos rumores sobre su salud. En su red social de Instagram ha querido subir una fotografía junto con un emotivo texto.

La última actualización que había hecho fue el pasado 22 de marzo, cuando volvía a pedir que no se difundiesen bulos sobre el estado de José Luis Gil y explicaba que toda la familia seguía "sosteniendo la mano" del actor.

"Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, ¡¡¡¡vivoooo!!!! Orgulloso de su nieta, no me extraña, es una crack. Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. Feliz verano a todos", señala.

Fue en noviembre de 2021 cuando José Luis Gil sufrió un ictus isquémico que le afectó al hemisferio izquierdo y que le tuvo ingresado en el hospital Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, más de 20 días.

Desde entonces la información ha llegado a cuentagotas. Aunque Irene nunca ha ocultado que el proceso es lento y duro, la familia de José Luis ha querido llevar el tema en la más estricta intimidad y las novedades sobre el estado de salud del actor salen a la luz con poca frecuencia.