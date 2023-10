Última hora del estado de salud de Anuel AA: Así se encuentra tras su operación

El cantante sorprendió a todos sus seguidores con una foto en el hospital Todo esto sucede a pocos días del lanzamiento de Rompecorazones

Anuel AA sorprendió a todos sus seguidores con una impactante foto en la cama de un hospital. La imagen sirvió también de anuncio de que queda pospuesto su nuevo trabajo "Rompecorazones" cuyos fans esperaban con ansia.

El mensaje que adjuntaba la foto daba unas vagas explicaciones sobre lo sucedido: "Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a dios estoy vivo eso es lo único que me importa" contaba el músico.

El cantante, que no especifica en ningún momento lo que le ha pasado (algo que ha causado suspicacias entre algunos de sus seguidores) se mostró muy agradecido con el equipo médico: "Los doctores y doctoras que me atendieron, gracias".

Sobre su nuevo trabajo, que iba a ver la luz dentro de muy poco, Anuel tuvo que dar una mala noticia: "Rompecorazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un gran plan de trabajo".

"Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite pero si este es el plan de dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar… los amo!" explicaba a sus fans.