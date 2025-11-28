ANIMALES
La UE obliga a poner microchip a todos los perros y gatos: ¿qué cambia para los dueños en 2028?
La UE refuerza la identificación de perros y gatos para evitar el comercio ilegal de mascotas
El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por fin han acordado un nuevo marco legal que transformará la forma en que los ciudadanos cuidan a sus perros y gatos, las mascotas más extendidas en el continente europeo.
Dicha medida, que entrará en vigor en 2028 si todo marcha según lo previsto, establece la obligación de identificar a todas las mascotas con microchip y registrarlas en bases de datos nacionales interoperables, es decir, a cuyos datos puedan acceder desde otros estados.
Conocido como Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos, tiene como objetivo mejorar la protección animal, prevenir la cría irresponsable y frenar el comercio ilegal de mascotas.
Los animales vendidos, adoptados o cedidos por criadores, tiendas, refugios o plataformas online van a tener que llevar microchip y aparecer en registros oficiales. Y los perros y gatos importados de países ajenos a la UE también deben ser microchipados antes de entrar en el territorio comunitario y registrados en un corto periodo de tiempo.
Los plazos de adaptación serán diferentes en función al tipo de propietario:
- Los criadores, vendedores y refugios contarán con 4 años para cumplir con la normativa.
- Los dueños particulares tendrán un plazo mucho más largo: 10 años en el caso de los perros y 15 años si son gatos.
Aunque parezca mucho tiempo, este periodo de adaptación es lo que permitirá que los actuales propietarios de mascotas ajusten poco a poco a sus mascotas a estos nuevos requisitos comunitarios, que deben ser trasladados a la normativa de cada estado miembro.
Sin embargo, en España, esta medida no es completamente nueva porque la ley 7/2023 ya exige microchip a todas las mascotas y regula la tenencia responsable. La novedad es que a nivel europeo, se busca armonizar la normativa y establecer cierto marco común con el objetivo de reducir el tráfico ilegal de animales.
