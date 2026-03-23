La UE obliga a las empresas a revelar sueldos desde junio: esto es lo que podrás saber de tus compañeros

Los sueldos dejarán de ser un secreto en España a partir de junio. La nueva directiva de la Unión Europea obligará a las empresas a revelar información salarial con un objetivo en mente: terminar con las diferencias injustificadas entre trabajadores que desempeñan el mismo puesto.

Hasta ahora, hablar de cuánto se cobra ha sido casi un tabú en muchas empresas. Sin embargo, esta norma cambia las reglas del juego. Los empleados tendrán derecho a conocer las bandas salariales de su categoría profesional, así como el sueldo medio dentro de su puesto de trabajo. Es decir, será mucho más fácil detectar si alguien cobra menos por hacer el mismo trabajo.

La medida llega en un contexto preocupante: la brecha salarial de género en España supera el 15%, por encima de la media europea. Con esta directiva, Bruselas busca poner fin a estas desigualdades mediante más transparencia y control.

Uno de los cambios más relevantes afectará a quienes buscan empleo. A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a informar del salario (o al menos un rango) antes de hacer la entrevista.

Además, los entrevistadores no podrán preguntar al candidato cuánto cobraba en su trabajo anterior, una práctica muy habitual hasta la fecha para intentar adaptar el rango salarial.

06/06/2016 Bar, bares, gente, personas, persona, hostelería, turismo en Madrid, turistas, turista, terraza, terrazas, salir, tomar algo, tomando algo, beber, bebiendo, comer, comiendo, camarero, camareros, restaurante, restaurantes, Plaza Mayor, trabajo ECONOMIA EUROPA ESPAÑA TURISMO URBANO SOCIEDAD EMPRESAS / EUROPA PRESS / Europa Press

La normativa también incluye sanciones. Se habilitará un canal de denuncia para que la Inspección de Trabajo pueda actuar contra las empresas que incumplan estas obligaciones.

Algunas empresas ya han dado el paso de forma voluntaria, haciendo públicos los salarios de todos sus empleados. Según explican, esta transparencia mejora el ambiente laboral, ayuda a atraer talento y aumenta la confianza interna.

Un cambio, sin duda alguna, que permite que el salario deje de ser un asunto privado para convertirse en una herramienta clave contra la desigualdad, marcando un antes y un después en el mercado laboral español.