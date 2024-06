El tuit de Willy Bárcenas sobre Le Normand y Laporte que ha calentado el España - Italia

Willy Bárcenas ha generado una gran controversia en Twitter con dos recientes publicaciones. En el primer tuit, expresó su descontento con la nacionalidad de algunos jugadores de la selección española de fútbol, diciendo:

"Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, ¡vamos España!", expresó en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

El tuit ha generado muchas respuestas, algunas de ellas criticándole y otras dándole la razón.

En el segundo tuit, Bárcenas reflexionó sobre su interacción en Twitter y las respuestas que recibe:

"Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún tuit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar."

Estos comentarios han generado una variedad de reacciones en las redes sociales, desde apoyo hasta críticas, reflejando la polarización que suele acompañar a las opiniones de Bárcenas en el ámbito público.