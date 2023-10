El truco que ha utilizado esta persona para ganar la lotería tras 7 años de intentos

Este estadounidense ha utilizado un truco con el que ha conseguido 360.000 dólares

Hay muy pocas posibilidades de que te toque la lotería a lo largo de tu vida, menos aún si lo que buscas es obtener un 'premio gordo'. Sin embargo, un estadounidense llamado Paul Caudill, vecino del estado de Carolina del Norte, se puede enorgullecer de haber ganado un sorteo de lotería después de 7 años intentándolo sin cesar. Para ello, ha seguido un truco muy antiguo que a él le ha resultado efectivo.

"Me dije a mi mismo que debía haber un error. No he podido dormir en toda la noche", asegura Paul Caudill en una entrevista concedida a The Independent. Casi 400.000 dólares de premio para un jugador que no se ha cansado durante este tiempo: el afortunado ha jugado siempre con los mismos números, a lo largo de 7 años consecutivos, sin faltar ni una jornada a su cita diaria.

Existe el mito de que jugar siempre con el mismo número aumenta las posibilidades de ganar un premio en la lotería. Si bien es cierto que la probabilidad es la misma, es un truco tan antiguo que no merece la pena desmentirlo: "los números son fechas de cumpleaños de varios miembros de mi familia", asegura un Paul Caudill visiblemente emocionado.

Al menos sabemos que este estadounidense no va a derrochar el dinero, porque desde antes de ganar, tenía claro qué haría con el premio: pagar su casa y librarse de la hipoteca.