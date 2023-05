Este es el truco con el que podrás evitar que el azúcar se quede abajo en tu limonada casera

Si quieres que te quede una limonada dulce y fresca, atento a este truco Un truco sencillo y rápido de realizar

Ahora que llega el verano, poca cosa hay mejor que un buen vaso bien frío y dulce de limonada. Ahora bien, puede pasar que te sepa más acida de lo que esperabas al echarle azúcar, ya que posiblemente este no se haya disuelto por completo. Esto no tiene porque ser un problema como tal, pero es verdad que si lo que querías era una bebida dulce y refrescante, evidentemente no estás de enhorabuena. De todos modos, tampoco es un gran drama, puesto que lo que ocurre es que seguramente se habrá quedado apelmazado en el fondo de la jarra o del vaso.

Para vuestra fortuna, hay un remedio que hará posible que esto no vuelva a ocurrir y puedas tomarte tu limonada fresca y dulce. Ducho esto, veamos ahora en qué consiste el truco en cuestión para que el azúcar no se quede abajo en la limonada casera. Concretamente, antes de nada, cabe mencionar que, cuando mezclas el jugo de limón, el azúcar y el agua para hacer una receta clásica y sencilla de limonada, el azúcar normalmente no se incorpora por completo. Seguramente, este se hundirá hasta el fondo del recipiente.

Ahora bien, para solucionar esto, en lugar de mezclar azúcar pura, primero, tienes que hacer un jarabe simple que se disuelva mucho más fácilmente. Para ello, solo tendrás que calentar el azúcar y el agua en una proporción de 2:1 (si usas dos tazas de azúcar, agrega una taza de agua) en una olla a fuego medio-alto. Cuando el azúcar haya quedado disuelto, ya tendrás el jarabe simple para que se disperse por toda la jarra de limonada.

Cabe mencionar que esto funciona porque el azúcar se disuelve mucho mejor en agua caliente que en agua fría. El aumento de energía en el agua caliente hace que las moléculas de azúcar choquen más rápidamente con las moléculas del solvente (agua), lo que hace que el azúcar se descomponga y se disuelva. Dicho esto, teniendo ya el jarabe simple hecho, quizás quieras esperar a que se enfríe antes de echarlo en la jarra. Ahora bien, también puedes echarlo en caliente y añadir cubitos de hielo para que se enfríe la propia jarra.

Asimismo, para evitar que, tras haber usado mucha agua, se derritan los cubitos y dejen la limonada demasiado aguada, también puedes meter la jarra de limonada en el frigorífico y luego ya agregar hielo a los vasos individuales.