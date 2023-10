El truco para mejorar la productividad en los mails que gustaría a Marie Kondo

Vivimos en la sociedad de la multitarea, en constante actividad entre trabajo, amistad, amor y entretenimiento La productividad es una de las grandes tareas pendientes de las personas de hoy en día

A veces parece que los días no tienen suficientes horas. Vivimos en la sociedad de la multitarea, en constante actividad entre trabajo, amistad, amor y entretenimiento. La productividad es una de las grandes tareas pendientes de las personas de hoy en día, pero se trata de un elemento complicado cuando la procrastinación se cruza en nuestro camino.

Uno de los elementos que se ven afectados en este mundo moderno son las cuentas de correo. Es habitual acumular correos de promociones, trabajo, amigos y un largo etcétera, puesto que no dejan de llegar mensajes a nuestra bandeja de entrada. Según Ron Friedman, psicólogo y autor de 'The Best Place To Worrk' afirma que:

"La razón por la que puede agobiarnos la bandeja de entrada de tu mal de trabajo es que cada mensaje representa una demanda de tu tiempo y una nueva decisión que tienes que tomar". Para evitar este problema existe un truco llamado 'inbox zero'.

Este método fue creado por Merlin Mann y fue presentado en su pódcast '43 Folders'. Lo primero que hay que hacer es limitar las visitas al correo, por ejemplo, hacerlo tres veces al día: mañana, mediodía y tarde. Seguidamente, es importen mantener una buena clasificación en carpetas: hacer, aplazar, delegar y eliminar. Finalmente, tenemos que perder el miedo a borrar, si llevamos aplazando el mismo email durante varios días, quizá su sitio esté en la papelera.