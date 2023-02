El truco de limpieza para dejar tus alfombrillas del coche como nuevas

No cambies tus alfombrillas mientras puedas seguir limpiándolas No solo has de sacudir y aspirar: también debes frotar para la suciedad más incrustada

Las alfombrillas de los coches se convierten en uno de los accesorios que más rápidamente se ensucian. No obstante, subimos al vehículo con el calzado sucio procedente de la calle. Sin embargo, no las tenemos en cuenta en el mantenimiento, como sí vigilamos el buen estado de los neumáticos, el nivel de los líquidos (aceite, refrigerante, limpiaparabrisas...) o las pastillas de freno. ¡Toma nota de este truco de limpieza para dejar tus alfombrillas del coche como nuevas!

En primer lugar, quita las alfombrillas y sácalas fuera del vehículo: sacúdelas golpeándolas con fuerza contra una superficie y así se elimina casi todo el polvo. Pasa la aspiradora por el hueco que ha dejado la alfombrilla en cada asiento: se acumula suciedad que hay que eliminar antes de ponerlas de nuevo. Si tus alfombrillas son de plástico, necesitas agua y lavavajillas, frotándolas con un cepillo grueso. En caso de manchas resistentes, vinagre para que actúe durante varios minutos. Aclara las alfombrillas con una manguera de agua. En cambio, las alfombrillas de moqueta necesitan de otros cuidados: aspiradora y un tramo humedecido con agua y jabón. No pases la manguera a presión, porque no podrás eliminar el olor a humedad.

En definitiva, ten en cuenta el tipo de alfombrilla que tiene tu coche antes de limpiarlas en profundidad. En caso contrario, puede que las destroces y tengas que comprar unas nuevas.