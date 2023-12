El truco para limpiar la pantalla de la televisión fácilmente

Hoy en día invertimos mucho tiempo y dinero en encontrar un televisor de grandes dimensiones y que además, tenga la última tecnología. Sin embargo, muchas veces somos más descuidados con su mantenimiento, y acaba acumulando polvo, huellas o manchas. Cuando toca limpiarlo, hay que tener un cuidado especial para no dañar la pantalla.

Utilizar el mismo trapo que tenemos para todo y cualquier otro producto de limpieza multiusos puede costarnos una desgracia y estropear el dispositivo. Las televisiones deben limpiarse con un producto concreto, y aunque no es necesario que salgas a comprar un líquido especial para pantallas, hay un truco casero que te asegurará una limpieza sin desperfectos.

Lo primero que debes saber es que debes evitar el uso de líquidos de limpieza que contengan alcohol, puesto que estropea las propiedades de cualquier superficie delicada, como los paneles y las pantallas. Para tener un televisor reluciente, basta con usar un paño de microfibras.

Este producto económico mantiene los paneles libres de huellas, polvo o manchas, y no requiere ningún aditivo, puesto que la suavidad de su tela no dañará nuestro televisor. Aplica una ligera presión en las zonas más sucias y en caso de que no salgan, humedece un poco el trapo con agua destilada. Finalmente, con la parte seca del paño, elimina la humedad restante.