Este es el truco de Karlos Arguiñano para que las patatas no se rompan al rellenarlas

Si te gustan las patatas rellenas querrás saber este consejo que nos da el cocinero Arguiñano promete que la clave está en el punto de cocción

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos de nuestro país, y eso principalmente se debe a sus múltiples apariciones en sus programas de cocina en la televisión. Pero a prte de ser uno de los más conocidos, también es un gran chef, y como cada experto de la cocina tiene varios consejos que nos deja a los espectadores entre receta y receta. En esta ocasión hemos podido saber como se deben cocer lass patatas para que no se rompan cuando las rellenemos.

Y es que Arguiñano ya ha cocinado varias veces unas patatas rellenas en el pasado, pero nunca nos había contado el secreto para que no se nos rompan a la hora de rellenarlas nosotros. Al parecer la clave del asunto está en el punto de cocción.

"La clave para que estas patatas no se rompan es cocerlas a fuego suave, con un puntito de sal y que no hiervan a borbotones para que no se rompan. Nos interesa que estas patatas se cuezan despacito para que luego estén enteritas, para poder vaciarlas y rellenarlas", explicaba el cocinero durante uno de sus últimos programas.

Pues ahí lo tenéis, si queréis preparar patatas rellenas de cualquier alimento que queráis, lo único que tendréis que hacer para que no se os rompan a la hora de rellenarlas será cocerlas de la forma que explica el cocinero. Este es un truco más que se suma a la larga lista de consejos que nos brinda el chef de vez en cuando cuando cocina en su programa.