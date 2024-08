El truco definitivo para que el tapón del pegamento no acabe fusionado con el envase

¿No te ha pasado nunca que has comprado un pequeño bote de pegamento o superglue y tras su primer uso, ha quedado inservible porque su tapón se ha fusionado con el envase? Se trata de un problema bastante común para aquellos manitas y aficionados al bricolaje que utilizan esta sustancia a la hora de hacer sus trabajos. Quizás por ello se ha viralizado en redes sociales un truco muy fácil de implantar que nos permite evitar que ambas partes del envase se unan de forma irremediable.

Pocos lo saben, pero el pegamento extrafuerte tiene más de 100 años de historia, siendo creado en Estados Unidos por laboratorios industriales que anticiparon la necesidad de unir objetos de forma infalible y rápida.

Ahora, un siglo después, sigue compartiéndose un truco infalible para evitar que el tubo del pegamento se pegue al tapón. Lo ha compartido @marcosetcheverry9177 en su cuenta de YouTube, un experto en bricolaje y propietario de una ferretería que emplea aceite para conseguir su objetivo.

Tan solo debes colocar una pequeña cantidad de aceite en el tapón del pegamento antes de cerrarlo. No hablamos de aceite de oliva, sino de aceite en aerosol 3 en 1, muy habitual en nuestras casas. Así, el pegamento no entrará en contacto con la tapa de plástico y no tendrás problema alguno.