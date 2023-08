El truco definitivo para combatir el calor

Se trata de un remedio casero que muchos españoles venimos haciendo desde hace décadas

El calor no solo es una de las sensaciones más desagradables del verano. También es una de las principales causas de muerte súbita, sobre todo en personas mayores o con patologías previas. Por esta razón, nunca está de más conocer algunos remedios o trucos caseros que son muy fáciles de incorporar en nuestra rutina, y que nos ayudarán a aliviar los efectos producidos por las altas temperaturas.

Fuera de España y de otros países mediterráneos, el aire acondicionado no es muy común porque no era necesario hasta ahora. Ahora bien, ciudadanos europeos y estadounidenses, pero sobre todo aborígenes, apuestan por un remedio 'Made in Spain' que les ayuda a combatir el calor: echar la siesta. Durante las horas de más calor (entre las 12.00 y las 16.00 horas, la población se queda en casa descansando para evitar el sol directo de la calle.

De esta forma, el organismo se adapta poco a poco a las altas temperaturas y evita el riesgo de sufrir un golpe de calor. Por esta razón, en España se recomienda no estar en exteriores entre las 12.00 y las 18.00 horas cuando hay un periodo de ola de calor.

En resumen, sobre todo si eres una persona de riesgo, protégete del calor incluso cuando no estén activadas las alertas sanitarias. Las altas temperaturas pueden ser las causantes de que acabes en el hospital por un golpe de calor, con riesgo de morir sin darte cuenta.