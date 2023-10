El truco de las cuatro cajas de Marie Kondo para ordenar tu armario

Marie Kondo es una de las influencers del orden más populares en la actualidad El fin del verano y el inicio de esta nueva temporada es una buena oportunidad para hacer una limpieza del armario con tranquilidad

Marie Kondo es una de las influencers del hogar más populares en la actualidad. Los métodos que emplea para el orden son conocidos en todo el mundo, y quienes siguen sus consejos expresan los buenos resultados que ofrece este estilo de vida. El fin del verano y el inicio de esta nueva temporada es una buena oportunidad para hacer una limpieza del armario con tranquilidad.

El día a día puede resultar agobiante y mantener el orden con el trabajo y la familia es complicado. De hecho, la propia Marie Kondo admite que le costaba mantener el orden en casa con tres niños. Sin embargo, el mismo orden le producía calma y tranquilidad, resultando mucho mejor su estado de ánimo.

Uno de sus métodos más conocidos son las cuatro cajas. El mismo se basa en cuatro puntos: vender, donar, guardar y tirar. Estas categorías son suficientes para seleccionar la ropa de forma más sencilla y al mismo tiempo que haces limpieza, también ordenas.

En la caja de vender guardaríamos las prendas que siguen en perfecto estado y que sin embargo, no vas a volver a utilizar y quieres darle un rendimiento económico en una plataforma de segunda mano. Una función similar tiene la caja de donar, pero en lugar de su venta, estaría destinada a personas que lo necesiten con la ayuda de una asociación.

En el armario solo debes guardar lo que utilices siempre, este punto es fundamental para mantener el orden. En este sentido, utilizaremos la caja de guardar. Una de las reglas sobre este punto es que si no te las has puesto más de tres veces y lleva tres años en el armario, quizá sea el momento de sacarla fuera del mismo. Finalmente, encontramos la caja de tirar, una de las más difíciles. Puede resultar complicado llegar a tirar alguna prenda de ropa, pero, si no está en buen estado para venderla o donarla y tampoco la utilizas, quizá sea el lugar que le corresponde.