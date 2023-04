El truco de Chicote para darle un sabor genial al cocido madrileño

El cocinero y presentador de Pesadilla en la Cocina muestra sus claves para este plato Alberto Chicote ha revelado su truco para darle el mejor sabor posible al cocido madrileño

Alberto Chicote se ha ganado el corazón de muchos españoles con su popular programa: Pesadilla en la Cocina. Durante sus más de 10 años de emisión ha recorrido cientos de restaurantes de toda la península, ayudando a los negocios y probando sus platos con un toque cómico y sagaz.

Recientemente, Chicote ha mostrado cómo prepara uno de sus platos favoritos, el cocido madrileño. El cocinero ha elaborado el tradicional plato en el restaurante La Cocina de Frente, junto a su amigo, el chef Juanjo Tasquita, quien le ha echado una mano con la elaboración. "Quería jugar con un cocido tradicional, hacer algo diferente, divertido y darle una vuelta con un hilo conductor. Hay muchos otros caminos. En mi casa lo hago de otra manera", afirmaba Chicote.

"En el libro de la Cocina de Resistencia cuento cómo hago el cocido en tres vuelcos. Me hago los caldos, por un lado, y cuezo los chorizos, por otro, soy un poco pesado y puntillista. Me gusta que me sobre para hacer croquetas, ropa vieja. A mi mujer le encanta el caldo y hago de más para cenar algún día cuando llega de trabajar", el chef y presentador relataba así el proceso para conseguir el mejor resultado posible.

Para concluir, resaltaba que el truco definitivo para conseguir un sabor perfecto es elaborar los caldos por separado. Es decir, el base, el de los garbanzos y el del chorizo: "Luego se van mezclando mientras hierven, colados, y se van probando para regular la intensidad del sabor. Si lo queremos más intenso de chorizo, de garbanzo o de carne. Al final, sobre la sopa, se añaden unas hojas, solo un toque, de hierbabuena fresca".