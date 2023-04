El truco de las 72 horas: cómo ahorrar dinero a final de mes

Si esperas 3 días, una compra impulsiva puede convertirse en un ahorro más que notorio Es decir, si has pensado en comprar algo, olvídate de ello hasta 3 días después

Seguro que muchas veces has llegado a la conclusión de que no eres capaz de ahorrar porque tienes muchos impulsos. Es decir, realizas compras sin pensar en las consecuencias que puedan tener en tu bolsillo. No te preocupes, porque es una acción bastante común entre los seres humanos, pero existe una forma de evitar estas adquisiciones impulsivas conocida como 'el truco de las 72 horas'. ¿En qué consiste y cómo puede ayudar a tu economía?

El truco de las 72 horas con el que ahorrar cada mes

En realidad, más que un truco es la adaptación de una teoría psicológica de la que ha hablado el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl: una espera de hasta tres días puede marcar la diferencia entre un estímulo (querer comprar algo por impulso) y la respuesta (¿es realmente necesario?).

Puedes encontrar mucho más desarrollada esta teoría en su libro El hombre en busca de sentido, pero a grandes rasgos, viene a decir que estamos muy expuestos a la publicidad, la cual genera necesidades que en muchos casos no lo son.

Imagina que quieres comprarte el último videojuego de PlayStation 5 que se ha lanzado al mercado. Antes de ir a la tienda y comprarlo, lo mejor es esperar 72 horas, y entonces, preguntarte si realmente necesitas este producto. En muchos casos, no hará falta ni cuestión alguna, porque la necesidad habrá desaparecido y no te acordarás de ella.

No obstante, consumimos tantos medios digitales, que los anuncios no dejan de bombardearnos, y con este sencillo truco, tu cuenta de ahorros puede crecer mes a mes.