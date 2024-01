De triunfar en la música de los 80 a estar "al borde de vivir en la calle"

Locomía fue un grupo de electro-pop de gran éxito en el final de la década de los ochenta y comienzos de los noventa. Los hermanos Luis y Xavier Font fueron miembros fundadores de la banda, una relación familiar que acabó con la salida del primero "de manera forzosa" y cargando contra su hermano llámandolo "particular en todos los sentidos".

Luis Font ha reaparecido en televisión en el programa 'Socialité', presentado por María Verdoy los fines de semana en Telecinco. El artista ha confesado su delicada situación económica y personal que padece: "He estado al borde de irme a vivir a la calle", comenzaba diciendo el cantante.

"No quería seguir estando en la oscuridad, por lo menos en la calle me darían los rayos del sol, vería gente. Sé que es duro decirlo, pero después del camino que he recorrido yo, para mi esto no era nada", continuaba relatando. Font asegura que tiene varios amigos que son unos "ángeles" y le prestan ropa para acudir a reuniones que le sugieran una nueva oportunidad laboral.

"Actualmente tengo una paga de 250 euros. He buscado trabajo, he trabajado en sitios, pero me ceusta mucho encajar (...) Me merezco que me ocurran cosas buenas de una vez por todas", añadía. Durante la entrevista, Luis Font ha aprovechado el espacio de Mediaset para pedir una oportunidad en un reality de la casa, 'Supervivientes'. "Yo soy un superviviente. Cada año cuando se habría el casting esperaba mi oportunidad, pero no se me ha dado. Volvería a tener un reto en mi vida", decía con esperanza.