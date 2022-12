Tres buenas ideas para regalar en Navidad si buscas algo diferente

Te recomiendo 3 ideas para intentar sorprender estas navidades con tus regalos Los presupuestos que encajo van desde los 10€ hasta los 500€ o más, así hay ideas de regalo para todos los bolsillos

Saber qué regalar y ser original no siempre es una tarea sencilla. Personalmente me cuesta muchísimo saber qué regalar a amigos y familiares, siempre tengo un dilema interno sobre qué comprar. No me resulta nada fácil acertar. Es por ello que voy a intentar echaros una mano y recomendaros distintas ideas que os puedan llegar a inspirar como hicieron conmigo:

Para los que disfrutan con un buen trago

Quizás os puedo parecer básico, pero nunca caí con este tipo de regalo. En este sentido Jack Daniel's ha lanzado dos nuevas referencias SuperPremium: Jack Daniel’s Bonded y Triple Mash. Es la primera vez en 25 años que la marca saca nuevas referencias de su whisky y puede ser un regalo más que interesante para aquellos que disfrutan con una buena copa. Ambos cuestan alrededor de los 30€, por lo que puede ser un detalle no muy caro con el que quedar bien.

Esto es lo nuevo de Jack Daniel's para estas fiestas | Juan Linares

Quizás es buen momento para cambiar de móvil

Comprar un móvil nuevo puede ser un regalo que se escape a muchos bolsillos, pero hoy vengo a contaros una alternativa, los móviles reacondicionados. Los móviles SMAAART son 100% funcionales, tienen una garantía de 24 meses y se entregan en una caja con accesorios nuevos certificados CE (cargador, cable USB, kit peatonal y extractor SIM). Su principal diferencia respecto a un móvil nuevo es el precio: hasta un 70% más económico dependiendo de aspectos como la marca, el modelo y el estado estético. El plazo de entrega es de 48/72 horas y el consumidor dispone de 30 días para cambios o devoluciones.



Si no te convence regalar un móvil siempre puedes regalar accesorios

Si regalar un móvil nuevo escapa de tu presupuesto, una buena opción es regalar accesorios para el teléfono. Es un regalo que se ajusta a presupuestos bajo, da muchas opciones y a su vez te permite quedar bien. En ese sentido en La Casa de las Carcasas he echado un ojo y puedes encontrar bolsos para móviles, colgantes para el teléfono, fundas, baterías portátiles, accesorios de sonido... La oferta es muy amplia y tienes productos que van desde los 10€ hasta los 40€, dependiendo de la cantidad de dinero que quieras gastar.