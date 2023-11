El tremendo zasca de esta soltera a su cita a ciegas en 'First Dates' ¡Le dice que sí y cuando se quita la venda lo rechaza!

"Lo siento, pero su físico no me atrae", ha dicho después de ver a su acompañante

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas, y este 29 de noviembre 'First Dates' ha seguido el concepto 'a ciegas' al pie de la letra, porque los concursantes cenarán con los ojos vendados, para centrarse en. la conversación y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, como siempre decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Durante el programa Maria del Carmen y su cita habían tenido muchísima complicidad, a pesar de tener los ojos vendados se habían gustado. En todo momento, han buscado la manera de conectar con otros sentidos, centrándose en la conversación, dándose de comer, el uno al otro y su cita se ha atrevido hasta con cantarle una canción.

La chispa estaba servida desde el primer momento y por eso cuando ha llegado la decisión final los dos lo han tenido claro: querían una segunda cita. Pero el sí solo ha durado unos segundos, cuando se han quitado las máscaras en esta edición de cita a ciegas, a él su cita le ha parecido guapa pero de repente María del Carmen ha dicho que lo prefería como amigo y no se ha cortado en añadir: "su físico no me atrae, lo siento".

Después de haber soltado una lista de elogios para ella, él no sabía ni donde meterse; María del Carmen le acababa de rechazar por su físico...Con las citas a ciegas el programa ha querido demostrar la importancia que puede llegar a tener el físico para establecer una relación.