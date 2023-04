El tremendo cambio físico del presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández

El programa de Antena 3 cumple 17 años en antena, al igual que Jorge, que lleva desde el principio en el concurso El presentador sufrió en 2017 la enfermedad de Lyme

Uno de los concursos más longevos de nuestra televisión es 'La ruleta de la suerte', ya que el programa de Antena 3 cumple en antena 17 años, motivo por el que han preparado un programa especial con alguna que otra novedad. Durante esos 17 años hay alguien que ha permanecido ahí desde el primer día. Exacto, hablamos de su presentador, Jorge Fernández.

Tal es el éxito del concurso y del propio presentador que este mismo año han logrado tener uno de sus mejores años con una media de un 20,8% de cuota de pantalla y 1.619.000 espectadores de media. De hecho, durante el pasado mes de marzo, 'La ruleta de la suerte' logró posicionarse como el quinto programa de la televisión, quedando por detrás de Pasapalabra, El Hormiguero, Tu cara me suena y El desafío. Como decimos, el formato de Atresmedia sigue más vivo que nunca, pero en este post vamos a centrarnos en el ya mencionado conductor del espacio de Antena 3.



Como bien sabéis, Jorge Fernández, que fue elegido Mister España en el año 1999, lleva al frente del espacio desde abril de 2006. Cabe mencionar que, el presentador alicantino, que tiene actualmente 50 años, desde que empezó su carrera en el mundo de la moda y la publicidad ha sido el encargado de conducir diferentes espacios, aunque el que más reconocimiento le ha brindado ha sido sin duda alguna 'La ruleta de la suerte'. Ahora bien, la cosa pudo haber sido muy distinta para él, ya que un problema de salud hizo que estuviera a punto de terminar con su carrera.

En el año 2017, Jorge sufrió la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata, una afección por la que adelgazó 13 kilos y le dejó muy mal tanto física como psicológicamente.

De hecho, durante unos tres años e presentador no tuvo diagnóstico alguno. "Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", contaba en la revista Men's Health, donde llegó a revelar que minutos antes de salir a grabar lloraba en los camerinos y a continuación forzaba su mejor sonrisa al empezar el programa.

Después de esa situación y de estar años investigando por su cuenta lo que estaba pasando, y así entender su situación, Jorge se cuida mucho, tanto su alimentación como su físico. A decir verdad, el presentador del concurso de Antena 3 hace mucho ejercicio. Como él mismo ha reconocido en otras ocasiones, esta situación, enfermedad de la que ya está curado, le ha servido para sacar una valiosa lección y le ha hecho ganar más confianza en si mismo y la capacidad de dar la importancia que se debe a cada cosa.

"Soy mucho menos crítico conmigo mismo y sé protegerme mejor de lo que me hace daño", revela el presentador, que antes de la televisión también probó suerte como actor, participando en series como Esencia de Poder, Los Serrano, 7 Vidas, El Señorío de Larrea y Mis Adorables Vecinos.