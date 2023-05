El tremendo cambio físico de Manuel Cortés durante 'Supervivientes 2023': ¡No se reconoce!

El hijo de Raquel Bollo ha tenido que abandonar el concurso por recomendación médica El cantante se ha visto por primera vez delante del espejo y esta ha sido su reacción

Manuel Cortés ha tenido que abandonar 'Supervivientes 2023' por problemas médicos. El hijo de Raquel Bollo estaba siendo uno de los mejores participantes, después de tres meses de competición y haber protagonizado uno de los mayores cambios físicos del programa. El cantante se ha visto por primera vez delante del espejo y esta ha sido su reacción.

"¡No! las costillas... ¿Quién es esta persona?" exclamaba muy sorprendido el superviviente al verse por primera vez después de estar tres meses en Honduras. "No he visto esta imagen mía en mi vida. Que bigote macho, que barbas, que pelos... ¿Quién soy dios mío?" decía mientras giraba sobre sí mismo y se acercaba al reflejo, incrédulo de lo que estaba viendo.

El equipo de Mediaset ha hecho un seguimiento del regreso a España de Manuel Cortés, siendo testigos de esta primera reacción y después, de su primera ducha: "Es una sensación de gusto, te calma la vida. Me daría una tras otra. Me estoy quedando todo lo que queda de los cayos. Tengo la arena pegada. Me la quiero llevar de recuerdo pero en la cabeza no", comentaba durante el baño.

Unas palabras de recuperación que chocan con su despedida de 'Supervivientes 2023', entre lágrimas. "Están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo", aseguraba el hermano de Alma Bollo.