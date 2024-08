La sorprendente cambio físico de Naomi Asensi, de ‘La isla de las tentaciones’

A través de Mtmad y con motivo de su reciente llegada a los 29 años, Naomi Asensi ha decidido hablar sobre su cambio físico. Y es que, este ha sido uno de los aspectos de su vida que más ha marcado a la participante de ‘La isla de las tentaciones’ en los tiempos recientes.

Así, ha compartido con sus seguidores cómo ha ido cambiando físicamente a lo largo de los años, desde su adolescencia hasta la actualidad.

“Físicamente lo he notado, antes era un palo”, comenzaba explicando, hablando acerca de cómo ha sido su perspectiva sobre esta transformación. Además de esta primera revelación, ha continuado contando su experiencia en el canal de la plataforma de Telecinco, desvelando que desde que cumpliera los 27 años le ha resultado mucho más sencillo engordar.

Según la influencer, este cambio tiene que ver con el paso de los años y es algo que, a pesar de sorprenderla, ha hecho que se ponga muy contenta. “Me siento en mi ‘prime’, me veo la cara más joven que nunca”, afirmaba, señalando que cree que está atravesando su mejor momento en la actualidad. Y es que, la edad ha sido un tema central de su intervención en Mtmad: “Cuando vi que se estaba acercando que iba a cumplir 29 años me empecé a rayar muchísimo. Hablo con gente de 30 años y digo ‘es que no estamos en la misma onda’”.

En definitiva, la reflexión de Naomi Asensi sobre su transformación física y la llegada a los 29 años revela su perspectiva positiva y madura hacia el envejecimiento. A través de su experiencia compartida en Mtmad, ha demostrado cómo los cambios corporales, que pueden parecer desafiantes al principio, pueden convertirse en fuentes de autoconfianza. Su testimonio es un recordatorio de que cada etapa de la vida tiene su propio valor y belleza, y que abordar estos cambios con una actitud positiva puede llevar a una mayor satisfacción personal.