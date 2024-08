Trampa en los controles de carretera: Nunca contestes a un policía si te hace esta pregunta

Aún nos encontramos en las vacaciones de verano y, por lo tanto, la DGT, en colaboración con la policía estatal y autonómica, ha puesto en marcha el mayor despliegue de controles de carretera para asegurarse de cuidar la seguridad vial ante los millones de vehículos que se desplazarán durante este período.

En el ejercicio de sus labores, muchos oficiales se ven en la obligación de detener coches en los controles para verificar la normalidad de su tránsito, aunque no siempre haya algo que encontrar. Sin embargo, aunque la situación es francamente común, cientos de miles de personas nunca han sido paradas, por lo que son víctimas del nerviosismo y la ansiedad, a pesar de que el procedimiento es tan sencillo como atender a las solicitudes del guardia de tráfico y entregar la documentación.

Aun así, sí que hay una pregunta en particular que los abogados no aconsejan responder o, mejor dicho, recomiendan responder de una forma muy concreta. En este sentido, el control rutinario de los agentes es ocasionalmente aleatorio, por lo que puede que no sepan si usted haya cometido una infracción alguna. De ser el caso, ante la incógnita de "¿sabe usted por qué le he detenido?", lo más adecuado es manifestar desconocimiento (con un "no tengo idea", por ejemplo), salvo que posteriormente se le indique una falta en particular que sí haya cometido.

Si los agentes no saben si ha incurrido en una infracción, producto del control aleatorio, podrá retirarse sin sanción alguna. Ello, por supuesto, no implica que no colaborará ni que no tratará a los oficiales con el debido respeto y educación, pero sí tendrá más conciencia del tipo de situación para evitar el miedo y los nervios.