"Me tomo medio litro de vino", el truco de Ilia Topuria para acabar de perder peso y superar el pesaje antes de una pelea

Para poder combatir en peso pluma, el luchador no puede superar los 66 kilos Para Ilia una pelea "es ajedrez, es jugar con la mente de tu oponente"

Ilia Topuria, luchador de Ultimate Fighting Championship (UFC), acudió al programa el Hormiguero este lunes para dar la entrada al mes de Mayo. "El matador" como es conocido este hispano-georgiano, es una de las grandes estrellas de este deporte en nuestro país con un balance de trece triunfos.

Al comenzar la entrevista y tras poner en situación al público acerca de la UFC, "una mezcla de todas las artes marciales mixtas que existen en el mundo", ha explicado el por qué de su apodo, "Surgió dentro de mi gimnasio. Al principio no me gustaba mucho porque lo asociaba con los toros, y yo soy una persona bastante sensible con ese tema, pero con el tiempo me fue sonando cada vez mejor" explicaba Ilia.

Con tan solo 15 años disputó su primer combate, "Recuerdo que pasé muchísimo miedo. Recuerdo que pensé que qué hacía ahí, pero después tuve el valor y la valentía de subir a pelear y lo que experimenté ahí arriba fue lo que me trajo hasta aquí", ha rememorado Topuria.

"El miedo te aleja de todas las cosas buenas. Te aleja de la felicidad, del éxito, del amor... Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. Y no hay mejor sensación que superar ese miedo y sentirte el héroe de tu propia historia" destacaba el luchador ante la pregunta de como manejaba el miedo.

Además, confesó ser creyente y agradece mucho que "Dios haya puesto una visión en mi mente y un sueño en mi corazón. Creo bastante en Dios y rezo todas las noches porque creo que Dios tiene un destino para mí y que, pase lo que pase, siempre va a estar a mi lado".

El deportista de 26 años explicó durante el programa que entrena un total de "dos horas por la mañana y dos horas por la tarde". Tras escuchar que pasaba 4h entrenando Pablo Motos le preguntó si no le daba pereza, a lo que el luchador contestó, "claro que me da pereza, pero la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla".

Su miedo a la derrota

Josh Emmet será el próximo rival de Ilia el 24 de junio. El estadounidense es el número 5 del mundo del que comenta seguro "es un luchador duro como cualquier otro al que me haya enfrentado hasta la fecha, pero el resultado va a ser el mismo".

Además, sobre si va a ganar el primer asalto asegura que "en el primer asalto. Estamos entrenando y estamos haciendo todo lo que es necesario para ganar en el primer asalto porque quiero ganarme la oportunidad de pelear por el título y traer la UFC a España".

Para Ilia una pelea "es ajedrez, es jugar con la mente de tu oponente, es estudiarlo a la perfección y hacer que se rinda", ha subrayado el luchador. Por otro lado, confiesa que estudia al máximo a su rival y que es tan importante cuando empieza una pelea, como ver que movimientos hace una vez esta agotado.

"Me fijo en todo. Me fijo en cuáles son sus movimientos naturales cuando se cansa y ahí es cuando recibo las instrucciones de mi equipo de que esté preparado para un determinado movimiento. Y ahí se produce la guerra mental en la que mi rival ya no tiene salida y le toca rendirse", ha añadido.

"El Matador" también confesó durante el programa que su mayor miedo es la derrota aunque confiesa estar preparado, "Lo más duro es sentir que puedes llegar a perder y, por supuesto, tengo miedo a perder. Y estoy preparado para una derrota, aunque siento que voy a retirarme invicto, porque es el propósito que tengo y he nacido para triunfar y ser feliz".

El vino, su mayor truco para bajar de peso previo

Para poder combatir en peso pluma, el luchador no puede superar los 66 kilos. Para ello, tiene que perder entre diez y doce kilos de los que recupera el 80% antes de la pelea. "Es una dieta muy estricta en la que vamos quitando gramos de cada comida y en la última semana ya jugamos con la deshidratación", ha expuesto Ilia.

"Es el infierno en la vida real. Te meten en una sauna o en una bañera de agua caliente cuando estás deshidratado. Ahí es donde me doy realmente cuenta de lo importante que es ese sueño para mí, porque da igual lo difícil que sea que no me rindo. Y dejo de orinar porque estoy 24 horas sin beber y sin comer nada hasta el pesaje. Es un momento muy difícil, pero al final sale el sol" detallaba sobre la deshidratación.

Por último, confesaba cual era su secreto en este proceso, "cuando estoy deshidratado, tomo medio litro de vino porque el vino me deshidrata más y hace que se me quite el estrés y duerma perfectamente porque voy bastante pedo".