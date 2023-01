Este es el tipo de relación favorita de las mujeres en la actualidad

Ashley Madison ha revelado en un reciente estudio las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de cometer una infidelidad Un método de evasión frente a una relación aburrida y coloquial puede ser incentivar una aventura extramatrimonial discreta

Ashley Madison ha revelado en un reciente estudio las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de cometer una infidelidad y es que cuando los hombres siguen las premisas del “no cuentes, no preguntes” las mujeres ¡todo lo contrario! Ellas buscan esas nuevas formas de liberación y no lo hacen a escondidas… En este estudio analizaremos todas las tendencias que nos trae el 2023 en el amor.

Uno de los temas más recurrentes a la hora de hablar de pareja es la seguridad en uno mismo. Afirmaciones como “Me siento poco deseado/a, pero no quiero decir nada por si acaso son imaginaciones mías” puede ser debido a la falta de autoestima, inseguridad o simplemente porque hay personas que tienen más apetito sexual que otras.

De hecho, el 48% de los participantes afirmaron sentirse no deseados cuando sus parejas decían que no les apetecía tener sexo, mientras que un 43% no se sentían deseados si llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales con sus respectivas parejas. Muchas veces, los miembros de una pareja tienden a guardarse lo que piensan, temen compartir sus deseos inconfesables ¡No tengas miedo y di lo que piensas!

Un método de evasión frente a una relación aburrida y coloquial puede ser incentivar una aventura extramatrimonial discreta o buscar una relación secundaria. Las estadísticas afirman que un 57% de mujeres están dispuestas a vivir una aventura extramatrimonial discreta frente a un 72% por parte del sector masculino.

Si lo pensamos bien, hay un 15% de diferencia entre ambos porcentajes. ¿Estarán las mujeres tomando el relevo a los hombres en lo que a relaciones abiertas se refiere? Espabilad chicos… ¡ahora son ellas las que mandan! Es que casi un tercio de las usuarias quieren abrir su pareja, otro 14% está interesado en el swinging y una de cada diez dice estar intrigada por una relación poliamorosa.

Lara Ferreiro, psicóloga experta en terapia de pareja y sexualidad, observa: “El impacto psicológico de todo lo que hemos vivido en los últimos años ha sido profundo. Estamos cambiando la forma en qué entendemos el sexo, el matrimonio y las relaciones sociales.

En la actualidad, va creciendo el número de personas que experimenta con un modelo de relación de pareja más flexible y abierto ya que la monogamia va en contra de nuestra biología humana. Está además ocurriendo un empoderamiento sexual femenino, donde cada vez más mujeres están planteándose explorar su sexualidad de forma no-monógama.”

En cuanto a lo que a una relación secundaria se refiere, la mayoría de entrevistados (65%) afirmaron estar buscando ese tipo de compromiso para mantener relaciones sexuales más pasionales, es decir, relaciones que les completaran y llenaran más.

Un porcentaje menor (33%) afirmó que les gustaría este tipo de relación para explorar su sexualidad. Ambas opciones tienen mucho que ver entre si, nunca viene mal abrir la mente para explorar nuevos ámbitos, conocerse a uno mismo es algo que se debería practicar de manera más habitual.

Desde Ashley Madison te animan a que no pierdas esa “magia” esa “chispa” que siempre debe de estar presente en una pareja. No tengas miedo a dar rienda suelta a tus deseos inconfesables, seguro que tu pareja tiene un par también… Libérate y deja que tu imaginación pase a realidad, que como decía Calderón de la Barca “los sueños, sueños son.”