Un tiktoker revela un truco chino para abrir botes, y es más común de lo que cree

El viral usuario de TikTok, con nombre de perfil @elchinito_jianli, ha compartido en redes sociales un truco casero muy popular en su país natal. Sin embargo, los seguidores del influencer se han dado cuenta de que este método se utiliza más de lo que cree, pues cientos de usuarios han comentado conocerlo.

"Si no puedes abrir el bote hay un truco chino muy fácil", indicaba el usuario al inicio de su explicación. El vídeo cuenta con más de 5.700 ' me gusta', y muestra como con unos simples golpes en la tapa contraría, se empezará a aflojar hasta que puedes abrir el bote sin ningún esfuerzo. "Truco chino", volvía a repetir al final del vídeo.

No obstante, aunque el truco funciona y es recomendable, muchos usuarios han insistido en que ese truco no es chino. "A mí me lo enseñó mi abuela y era extremeña", decía una usuaria. "Es un truco de toda la vida, con darle un golpe en la base también se abre", comentaba otro perfil.

La mayoría de los comentarios venían de nuestro país, reclamando el lugar de origen de este conocido truco: "Eso es español". Por otro lado, algunos han optado por utilizar la ironía: "Eso lo hacía mi abuela, que era andaluza, pero me pondré a investigar por si tengo antepasados chinos".