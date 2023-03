Una tiktoker usa Mercadona para ligar y su método se vuelve viral: "¿Sabes dónde está el bonito?"

Esta creadora de contenido es famosa por sus videos de humor ligando Erola Jons ha desatado una pequeña polémica con este vídeo

A pesar de que para la mayoría no es más que un supermercado, Mercadona se ha convertido poco a poco en un lugar donde muchos influencers de TikTok graban sus vídeos. Normalmente, se trata de análisis de productos, pero esta vez el supermercado se ha vuelto viral por un clip de comedia.

La protagonista de este vídeo viral es la popular tiktoker Erola Jons, quien se ha vuelto famosa por sus vídeos en los cuales aborda a desconocidos en lugares públicos para ligar con ellos.

Esta vez el objetivo fue un sorprendido trabajador de Mercadona. En el breve clip vemos como la tiktoker le pregunta dónde está el bonito. "Perdona, una pregunta. ¿Tú sabes dónde está el bonito? Solo he visto atún", le dice Jons. Acto seguido el dependiente la guía hasta la sección donde están las conserves, momento en el cual Erola vuelve a la carga: "Ah no, pero este no. Yo quiero un bonito igual de bonito como tú".

La reacción del trabajador es una mezcla de sorpresa e incomodidad que ha fascinado a los usuarios de la red social. A pesar de que al principio sonríe al escuchar la frase de la influencer, termina apartándose de ella, haciendo que la creadora de contenido lo persiga por el local.

El tiktok se ha vuelto viral rápidamente, llegando a más de 10 millones de visualizaciones. Algunos de los espectadores aplauden su humor, mientras que otros aborrecen este tipo de posts.