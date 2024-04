La tierna confesión de este soltero a su cita: "Ella me ha ligado a mí"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Lorea tiene 32 años, es psicóloga y ha venido a su cita con un 'kit de supervivencia' porque es autista. Hace tan solo 1 año que le diagnosticaron autismo y ahora ha entendido muchas cosas de su vida. Lorea nada más llegar ha explicado perfectamente que es el autismo que padece la mayoría de la población y ha roto con los 'clichés' ante las personas no neurotípicas.

Es bisexual y no monógama, su vida gira en torno a la música y es importante para ella que su pareja también comparta esa pasión. A cenar con ella ha llegado Kike, un melománo empedernido, fan de Billie Eilish "es mi diosa".

Nada más verse ha habido conexión entre ellos. Y en la cena los dos han visto que tenían muchas cosas en común, pero cuando Lorea le ha dicho que en monogamía no se siente nada cómoda a Kike se le han roto los esquemas, porque él quiere una pareja convencional y Lorea adora la anarquía relacional. Pero aún así no se cierra puertas.

Durante la cena el programa ha traído una actuación especial de un rapero que ha cantado por el autismo, a Lorea el tema le ha emocionado mucho porque se ha visto reflejada. En el día mundial del autismo, Kike le ha hecho reír, porque le ha contado que él era todo lo contrario: "Yo sé que soy un hombre cis hetero blanco, rezumo privilegios", le ha dicho entre risas.

Y ha añadido: "pero soy consciente de ello, y hago lo que muchos deberían hacer, callarme la boca". La cita entre ambos ha ido viento en popa: "Me encanta Lorea, conectamos un montón, se nota además", ha dicho emocionado Kike.

Kike ha escuchado a Lorea con atención y se ha quedado prendado: "Ella me ha ligado a mi, no sé si yo la he ligado a ella", ha dicho. En el momento de la decisión final, ambos lo tenían claro: querían tener una segunda cita y todo lo que hiciera falta.