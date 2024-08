¿Tienes problemas con avispas? Descubre la mejor solución para lidiar con ellas

Dentro de las múltiples variaciones que experimentamos cotidianamente a razón del verano, una de las más molestas es la creciente noción de las avispas. Al invertir más tiempo al aire libre, los encuentros con himenópteros se hacen más constantes, lo cual puede ser molesto y hasta peligroso, según si se es alérgico a ellas o no.

No obstante, el peor de los casos ocurre cuando, en lugar de toparse con alguna de manera aislada en la intemperie, las avispas conforman un nido en nuestro hogar, siendo que eliminarlos es una tarea para profesionales. Por lo tanto, no caben dudas en que la mejor forma de lidiar con estos hipotéticos es evitar que se produzcan, por lo que he aquí los pasos que debes seguir para impedir que se formen nidos de avispas en tu jardín:

Asegurarse de que la casa está limpia y sin restos de comidas en ninguna parte. Cerrar bien papeleras y contenedores de basura en general. Sellar cualquier fisura o apertura presente en las paredes, pues es donde las avispas acostumbran a construir sus nidos. Evitar a como dé lugar la formación de charcos y cerrar el acceso a depósitos de agua. Retirar rápidamente las frutas de los árboles frutales, en caso de tener. Utilizar plantas aromáticas (eucalipto, albahaca, menta, laurel, citronela o lavanda) para ahuyentarlas.

Finalmente, es necesario enfatizar que, si bien hay diversos métodos caseros para erradicar los nidos de avispas una vez estos ya están formados, se recomienda no utilizarlos porque puede ser peligroso. Si no lograste evitar el asentamiento de un nido de avispas a tiempo, lo mejor es que acudas a un profesional del área para que se encargue.