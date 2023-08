Lo que tienes que tener en cuenta si eres autónomo en vacaciones

Hacienda no distingue entre los períodos laborales y vacacionales de los autónomos La ausencia de respuesta a los requerimientos puede con llevar sanciones desde 150 euros

Las vacaciones no son iguales para los autónomos. Este tipo de trabajadores tienen que dejar de realizar trabajos y producir, lo que conlleva una pérdida de ingresos. Además, podrían recibir en este periodo una sanción de la Agencia Tributaria.

Hacienda no distingue entre los períodos laborales y vacacionales de los autónomos para notificar sus requerimientos, que si se encuentran en ausencia de respuesta, podría derivar en sanciones desde 150 euros. Para que esto no suceda, los autónomos pueden gestionar un mes al año en el que avisar a los organismos fiscales que no se encuentran disponibles.

Los autónomos deben escoger 30 días naturales, sin necesidad de que fueran consecutivos, en cualquier época del año. Durante este periodo, la Dirección Electrónica Habilitada no enviará ninguna comunicación ni requerimiento al autónomo.

Para organizar estas "vacaciones fiscales" tan solo se necesita gestionarlo una semana antes de su marcha, en caso de que surgiera una salida inesperada, bien sea por problemas personales o una buena oportunidad vacacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas solo sirven para las notificaciones electrónicas, ya que las postales podrán ser recibidas. Al ser certificadas y estar ausentes, el autónomo deberá ir a recogerla a la oficina de Correos.