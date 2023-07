Un tiburón ataca a una turista en las islas Galápagos

Una turista procedente de los Estados Unidos ha resultado herida de forma grave al ser atacada por un tiburón La mujer de cuarenta años "está estable, está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna"

Una turista procedente de los Estados Unidos ha resultado herida de forma grave al ser atacada por un tiburón mientras realizaba una actividad de buceo durante sus vacaciones en las islas Galápagos. Renato Pacheco, médico de urgencias del hospital de la isla Santa Cruz, ha dicho hablado de la situación para 'The Associated Press'.

Según informa el médico, la mujer de cuarenta años "está estable, está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna". También explicó que la turista nunca llegó a perder el conocimiento ni la movilidad del pie o la totalidad de la pierna.

Por otro lado, la Marina de Ecuador también emitió un comunicado en el que informaba que la turista herida fue trasladada en helicóptero desde la población de Puerto Ayora en isla Santa Cruz hasta la isla San Cristóbal. Desde allí, saldrá en un avión militar a la ciudad de Guayaquil para continuar con el tratamiento.

Han identificado a la turista como Delia Yriarte, mujer con pasaporte estadounidense, aunque el propio documento indica que nació en México. Durante una entrevista con Teleamazonas, la mujer explicó que: "Sentí como un golpe, entonces no me di cuenta de lo que era, pero como estaba nadando sentí la pierna entumida... cuando me di vuelta vi que había sangre".