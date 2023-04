La 'thermomix' de Lidl que contiene un micrófono oculto fácilmente hackeable

Hace un tiempo Lidl puso a la venta una thermomix muy asequible Pasado un tiempo, dos aficionados a la electrónica encontraron un micrófono oculto en su interior

La Monsieur Cuisine Connect es una thermomix de Lidl que sirve como alternativa más barata a otros electrodomésticos de marcas más conocidas. A pesar de su asequible precio, parece que también trae otra sorpresa indeseada en forma de un micrófono oculto.

Dos aficionados a la electrónica franceses, Alexis Viguié y Adrien Albisetti intentaron hacer que el videojuego Doom corriera en la pantalla de la thermomix. Lo que encontraron al abrir la máquina fue muy sorprendente, ya que hallaron un micrófono en el interior del robot. A pesar de que estaba apagado, su ubicación es injustificable y además, parece que es completamente funcional.

Lo más siniestro es que este componente no viene recogido en la hoja de especificaciones ni en el libro de instrucciones. Sin embargo, los franceses pudieron hackearlo y activarlo, dejando claro que los ciberdelincuentes también podrían espiar a los usuarios. Lidl ha contestado mediante el siguiente comunicado: "Esta opción de micrófono está instalada en la máquina para permitir cambios futuros como el control por voz. La activación de esta última se actualizará y el cliente puede optar por esta función o no. La marca Lidl, sin embargo, no desea comunicarse sobre esta característica futura por el momento porque no es relevante en esta versión 'conectada' que el Monsieur Cuisine lanzó el 3 de junio en Francia".

Además, afirman que la cadena de supermercados "no quiere y no puede acceder al micrófono de forma remota", ya que es necesario que el usuario lo active. A pesar de ello, los expertos aseguran que técnicamente Lidl podría activar el micrófono de forma remota a través de una actualización automática. Este tipo de dispositivos ocultos han aparecido en gran cantidad de electrodomésticos y ponen bastante nerviosos a sus usuarios.