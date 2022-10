La terrorífica aventura de Halloween que ha vivido Xuso Jones en un bazar por error

El joven artista se quedó encerrado en un bazar No dudó en inmortalizar el momento para que se viralizase en redes sociales

Cuando alguna vez hemos ido a una tienda a comprar a última hora de la tarde, puede que nos haga surgido una pregunta. ¿Qué ocurre si a los dueños se les ocurre cerrar sin revisar que hay alguien todavía en el interior? Es lo que le ha sucedido a Xuso Jones, cantante murciano que no ha dudado en compartir en su cuenta de Instagram la terrorífica aventura que le tocó vivir anoche en un bazar ubicado cerca de casa.

El artista, tal y cómo vimos en su perfil de Instagram, estaba comprando unos jarrones. En otra stories, de repente, se apagan las luces del bazar: "tiene que ser una broma, estoy temblando y todo", comenzó a decir el murciano. De repente, se quedó solo en el pasillo, a oscuras y sin ver lo que había a su alrededor: "¡qué cojones! ¡Qué me han encerrado aquí dentro!".

xuso jones encerrado en un bazar chino es lo mejor que vas a ver en mucho tiempo pic.twitter.com/9j68N3ZjHU — silvia🦄 (@niallftpablo) 27 de octubre de 2022

"Acho de verdad, acho, que estoy dentro y me han dejado aquí", decía a sus followers entre risas. Incluso subió una stories mencionando el perfil oficial del bazar, dejando entrever que podía tratarse de una colaboración publicitaria: "buenas noches, me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede alguien venir a abrirme? Gracias". Eso sí, esta tarde en Zapeando ha dejado bien claro que la historia es real, y que no se trata de una acción de marketing para el negocio local.